Enfants disparus : 40 jours seuls dans la jungle

Dans une obscurité presque totale, on assiste à ce vol stationnaire au-dessus de la jungle à l'hélitreuillage de chaque enfant. Toute la fratrie est sauvée : Lesly, Soleiny, Tien Noriel et Cristin, la petite dernière âgée de seulement un an. Les recherches ont duré 40 longues journées, mais ils ont survécu. Couvertures de survie, pieds bandés, ils ont reçu leurs premiers soins en pleine forêt. Personne dans cette famille de la communauté indigène des Uitoto n'a jamais cédé au découragement après le crash de leur petit avion le 1er mai dernier. Si les adultes qui les accompagnaient n'ont pas survécu, les indices trouvés au fil des recherches ont permis de garder espoir : biberons, ciseaux, fruits de la passion croqués... Conduits à Bogotá pour être hospitalisés, les enfants raconteront sans doute bientôt comment ils sont parvenus à se maintenir en vie, bluffant les plus aguerris des sauveteurs. La joie pour tout un pays, qui vivait suspendu aux nouvelles d'une opération baptisée Espoir pour mettre en lumière les incroyables capacités d'adaptation de cette communauté indigène. TF1 | Reportage F. Leenknegt, E. Fauret