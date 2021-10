Enfants : le business des anniversaires

Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, un simple gâteau suffisait. Désormais, s'ils fêtent leur anniversaire, commencez par leur demander le programme. Laser game, bowling ou karaoké, la surprise-partie dans le salon, c'est fini. "On peut plus s'amuser ici qu’à la maison”. Dans ce complexe de loisirs, on multiplie les activités pour ne jamais s'ennuyer. Ce jour-là, 25 anniversaires ont été réservés dont celui de Clara, 8 ans. Budget pour 2h30 de jeu : 25 euros par enfant, avec champagne sans alcool et gâteau. “L’intérêt d’un anniversaire, c’est faire plaisir aux enfants sans avoir à gérer la maison et ranger la maison après”. Auriez-vous pensé souffler les bougies dans les rayons d'un magasin de bricolage ? “Bienvenue dans notre atelier de bricolage ! Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de Yasmine et d’Alexia”. Les bricoleuses du jour ont 9 ans. Cette enseigne rêve d'en faire les clientes de demain avec cet atelier de 2h à 14 euros par enfant. “Elles sont concentrées sur un objet, ça change en fait à la maison. On a plus beaucoup d'espace pour accueillir autant d'enfants”. Même en habit de travail, on fait la fête. Gâteau, confettis et pour chaque invité, la boîte à bijoux confectionnée. Et si les cris des enfants allaient jusqu'à réveiller le sphinx, qui sommeille au musée des Confluences ? Loin de l'ambiance feutrée, on y fait désormais les 400 pas et on se prend une égyptologue. “On fait une enquête alors qu’à la maison, on joue, on rigole. Puis, on est dans un musée, donc, on s'amuse”. Un après-midi à 16 euros par enfant. “On a cliqué, on a validé, on a payé et il y avait juste à choisir les gâteaux hier. Quand on n'a pas le temps, c'est top”. Le sphinx n'est pas prêt de se rendormir. Car les anniversaires au musée affichent complet jusqu'à la fin de l'année. De quoi aussi rajeunir son public.