Enfants ligotés, combien d'années a duré le calvaire ?

Lorsque les policiers entrent dans une maison à Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais), ils découvrent une scène insoutenable. Dix enfants d’une même famille vivent dans des conditions d’hygiène catastrophique. Deux d’entre eux, âgés de deux et cinq ans, sont attachés à leur chaise haute, les couches remplies d’excréments. Le plus jeune souffre de retard de motricité et de développement. Pour les voisins, il est impossible d’imaginer les sévices endurés par la fratrie. Les parents, un couple marié de 40 et 44 ans, étaient suivis par les services sociaux. C’est à la suite d’une énième dispute violente que l’aîné, âgé de 24 ans décide de se présenter à l’Hôtel de police pour déposer plainte et dénoncer la maltraitance. Ce calvaire semblait durer des années sans qu’aucune alerte ne soit donnée. Cette situation interroge les associations de protection de l’enfance. À la suite de cette dénonciation, les enfants ont été placés. Les parents sont ressortis libres, dans l’attente d’un jugement en décembre prochain. Ils risquent jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Bajac, F. Mignard