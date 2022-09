Enfants ligotés : le long calvaire d’une fratrie

C'est à l'intérieur d'une maison, dans le Pas-de-Calais, que les policiers découvrent une scène insoutenable. Six enfants, visiblement maltraités, vivent dans des conditions d'hygiène catastrophiques. Plusieurs d'entre eux portent les marques de violences quotidiennes. Sur une image, on peut voir deux des enfants bloqués dans leurs chaises par un harnais, des liens autour du corps les immobilise. Pour les voisins, il est impossible d'imaginer l'horreur, vécue par la fratrie. Les parents, un couple marié de 40 et 44 ans, étaient suivis par les services sociaux. À chaque visite de contrôle, la famille était prévenue en amont. Selon les aînés, c'est à la suite d'une énième dispute qu'ils auraient décidé de se présenter à l'hôtel de police, pour déposer plainte et dénoncer la maltraitance. D'après nos informations, l'un des enfants s'était déjà plaint auprès de son école, des violences dont il était victime. Alors qu'aucune alerte ne semble avoir été prise au sérieux, les associations de protection de l'enfance s'interrogent. À la suite de cette dénonciation, les enfants ont été placés. Entendus hier, les parents sont placés sous contrôle judiciaire, mais présumés innocents dans l'attente d'un jugement, en décembre prochain. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Bajac, F; Mignard