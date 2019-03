Enfants malades : quand le football se met au service du rêve

Le football est le sport le plus pratiqué dans l’Hexagone, et fait rêver presque tous les petits. Pour les associations de terrain, c’est un moyen de redonner le sourire aux enfants malades. C’est notamment le cas de Khalil, un garçon de quatorze ans qui a été privé de la vue à cause d’une tumeur au cerveau. Le PSG, l’un des clubs les plus connus au monde, finance l’une de ces organisations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.