Enfin la neige : des stations de ski soulagées

La neige a tellement été attendue, qu'on se pince pour y croire et qu'on l'immortalise même. Il n'est jamais trop tard pour chausser les skis. Encore faut-il se rappeler du mode d'emploi. Comme un air de début de saison, sur les fronts de neige, où elle n'était plus tombée depuis des semaines. Retrouvaille aussi de Damien, avec sa dameuse, qu'il va enfin pouvoir faire tourner à plein régime. La moitié des pistes jusque-là fermées, vont donc pouvoir ouvrir et cela change tout pour les loueurs de ski. Comme Jordan, qui attendait les clients. "On est content ! Les réservations vont tomber. Le village est magnifique quand il est tout en blanc, on attendait ça avec impatience", s'exprime-t-il. À l'autre bout de la France, certains veulent en être sûrs avant de réserver pour les prochaines vacances de février et ranger définitivement au placard les bâtons et les chaussures de randonnée. Voir enfin la vie en blanc. Il devrait tomber d'ici mardi sur les Alpes, 50 centimètres de neige. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel