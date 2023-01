Enfin la neige, soulagement dans les stations

Enfin des flocons ! La neige fait son grand retour dans les stations de haute montagne. Aux pieds des pistes ce dimanche matin, on s'est empressé de chausser les skis. Cet hiver anormalement doux avait en effet contraint plusieurs stations à revoir l'ouverture d'une partie de leurs domaines. Comme ici, à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie), les pisteurs sont aux anges. Manteau blanc aussi sur les pistes du domaine des Ménuires, à plus de 1 800 mètres d'altitude. Pas question d'annuler un cours de ski ce dimanche, la saison peut enfin démarrer. Mais les plus rassurés, ce sont les professionnels. "Le ski, c'est 99% de l'activité économique de toute l'année. On est content, on est rassurés et on peut continuer notre saison", rapporte Marlène Giacometti, directrice de l'Office du tourisme des Ménuires et de Saint-Martin-de-Belleville. Cette station va pouvoir ouvrir les trois quarts de son domaine. L'espoir maintenant que les chutes de neige continuent au moins jusqu'à la fin du mois. Jusqu'ici, la moitié des pistes de ski françaises étaient fermées. TF1 | Reportage T. Leproux, G. Charnay, D. Paturel