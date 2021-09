Enfin l'été en Gironde !

Du bleu et pas un seul nuage à l'horizon. Pour avoir un temps estival sur la côte atlantique, il fallait choisir septembre. "On en profite pour faire toutes les activités qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent" ; "On a la chance d'être dans le coin donc on peut profiter", lancent des habitants. Les beaux jours arrivent quand la plupart des vacanciers repartent. Mais pour un commerçant, la saison n'a pas été si mauvaise. Les clients ont remplacé les tongs par des sweat-shirts. D'autres ont été plus touchés par la météo maussade. Mais avec le retour du soleil, les affaires reprennent. "On va dire que juillet n'est pas bon, août meilleur. Ça devrait le faire si la météo continue tout le mois de septembre", affirme l'un d'eux. Dans un restaurant sur une grande terrasse face à l'océan, après un mois de juillet catastrophique, on attend beaucoup de monde ce dimanche après-midi. Et ici, on parle de météo avec philosophie. Ceux qui sont en vacances devraient profiter du début de semaine car des orages sont prévus dans la région à partir de mercredi.