Enième attaque envers les policiers : la profession et leur entourage en colère

Une nouvelle fois, ils ont allumé la télé, écouté la radio et ont appris que l'un des leur avait perdu la vie. L'attaque aurait-elle pu être évitée ? Ce samedi matin, 150 000 policiers s'inquiètent pour leur sécurité. Selon le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police-FO des Yvelines, ces nouveaux faits doivent faire réfléchir l'administration sur les conditions d'accès dans un commissariat et les mesures de sécurité à mettre en place face à la menace. Depuis 2012, le nombre d'actes de violence commis envers les forces de l'ordre n'a fait qu'augmenter. "Il ne se passe pas une seule journée sans que nous ayons des remontées du terrain avec des attaques au mortier, au cocktail molotov, des guet-apens ou des insultes. Et c'est désormais le quotidien des policiers", a précisé le secrétaire administratif général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Si du côté des fonctionnaires, la colère est sourde, leurs compagnes et compagnons, eux, ne cachent plus leur inquiétude. Par contre, même si ce matin, les policiers ont un genou à terre, ils assurent tous que leur vocation n'est pas altérée.