Enlèvement à Angers : la mère de Vanille retrouvée mais pas l'enfant

Vanille, une petite fille âgée d'un an placée dans un foyer de la ville d'Angers, a été enlevée par sa maman le 7 février 2020, vers 17h30. Ce dimanche, la mère a été retrouvée dans un hôtel de Nantes, mais sans l'enfant. Elle a ensuite été placée en garde à vue. Selon les procureurs en charge du dossier, la mère a dit avoir laissé l'enfant chez une amie à Angers. Les recherches vont désormais se centrer sur la petite Vanille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.