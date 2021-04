Enlèvement de Mia : ce que l'on sait du squat où sa mère s'est cachée en Suisse

Pour mieux comprendre le contexte à Sainte-Croix, notre correspondant Yannis Matisse explique que l'endroit est un peu comme une zone à défendre (ou ZAD), occupée par des hommes et des femmes de tout âge. Ils se présentent comme faisant partie d'une association artistique, alternative. Les autorités parlent plutôt d'un squat dans cette ancienne usine désaffectée. Mia et sa mère y ont trouvé refuge hier. Il semblerait que la mère, voulant vivre en marge de la société, partage les mêmes idées que les occupants de ce bâtiment. Certains de leurs voisins décrivent des gens sympathiques qui parfois même les invitent à boire un verre. D'autres nous disent être effrayés et vivent mal cette proximité. Ce soir, plusieurs heures après l'intervention de la police, le quartier a retrouvé son calme.