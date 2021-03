Enlèvement en Irak : les ex-otages de SOS Chrétiens d'Orient témoignent

Un peu plus d'un an est passé, mais la date reste toujours là, indélébile dans leur mémoire comme une cicatrice qui ne se referme pas. Le 20 janvier 2020, Antoine Brochon et Julien Dittmar sont dans un taxi à Bagdad avec un troisième Français également membre de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient ainsi qu'avec leur interprète irakien. Même si la menace de Daesh s'est à l'époque nettement affaiblie, des assaillants armés jusqu'aux dents les ont kidnappés en plein jour, en quelques secondes. "On nous bande les yeux, on nous attache. On nous empêche de voir leur visage, la route (...)", rappelle l'un des ex-otages. Les trois salariés de l'ONG, eux-mêmes fervents catholiques, connaissaient bien l'Irak. Cette fois encore, ils étaient venus aider la communauté chrétienne depuis longtemps persécutée notamment par l'État islamique. Les ravisseurs ne sont pourtant pas des fanatiques de Daesh mais leurs propres ennemis, des miliciens chiites qui prétendent œuvrer pour le bien du pays. Leur détention a duré 66 jours. Les otages n'en savaient rien. Mais en France, les services secrets négocient directement avec ces mystérieux ravisseurs. 66 jours de captivité, souvent sans eaux ni nourritures, mais où la torture psychologique est en revanche quotidienne. "On a entendu les gardiens derrière la porte armer leurs fusils d'assaut, et venir nous chercher. Ils nous ont attaché les mains dans le dos, nous ont bandé les yeux, nous ont emmené derrière les bâtiments (...)", raconte Antoine Brochon. Puis arrive enfin cette scène irréelle, la libération par ces geôliers qui leur autorisent enfin d'ouvrir les yeux. Depuis, les ex-otages se battent pour que la justice française qualifie leur enlèvement de terroriste et pas d'un simple acte crapuleux. Découvrez la totalité de ce reportage dans la vidéo ci-dessous.