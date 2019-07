Enquête : combien rapportent les touristes au château de Chambord ?

Produits dérivés, visites privées, spectacles, restaurants...Ce palais de la renaissance en fait autant pour ces visiteurs. Et pour cause, ces recettes s'envolent jusqu'à atteindre 15 millions d'euros en 2018. Derrière le joyau architectural se cache une petite entreprise qui fait tout pour faire dépenser votre argent. Nos journalistes vous emmènent au coeur du patrimoine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.