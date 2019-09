Enquête : comment l'Hexagone stocke-t-il ses déchets nucléaires ?

Cela fait des décennies que l'Hexagone se pose la question sur ce qu'il faut faire des déchets nucléaires, et il n'y a toujours pas de réponse durable pour les éléments les plus dangereux. Tous les autres déchets sont stockés dans des centres spéciaux, de gigantesques entrepôts. Nos journalistes ont exceptionnellement pu tourner à l'intérieur de ces sites. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.