Enquête : comment lutter contre les vols dans les églises ?

À Mothe-Saint-Héray, l'église se trouve au cœur du village et elle a été vandalisée deux fois. Pour éviter de nouvelles intrusions, le maire Philippe Blanchet a dû prendre des mesures inédites. Les lieux sont désormais protégés avec des caméras. L'église appartient à la commune. C'est donc la mairie qui a déboursé 6 000 euros. Impensable il y a encore dix ans, la vidéoprotection entre dans les églises. Pour les prêtres, c'est un équilibre délicat qui consiste à sécuriser sans troubler la sérénité du lieu de culte. Avec d'un côté le vandalisme et de l'autre les pillages, en 2021, quatorze églises de la région ont été cambriolées. Dans notre pays, le nombre de vols est en baisse, mais ces bâtiments restent vulnérables et peu surveillés. Jusqu'à 200 objets disparaissent chaque année et finissent parfois sur le marché international de l'art.Pour remonter la piste de ces calices ou de ces croix, la police judiciaire enquête sur Internet. Pour cela, elle dispose d'une base de données où sont enregistrés 10 000 objets religieux volés, le fichier Treima. Les policiers et gendarmes comparent des photos avec des objets proposés sur les sites de vente en ligne. Et depuis une dizaine d'années, une technologie permet de marquer les objets précieux. Un dispositif qui pourra être utilisé par les églises pour protéger leur patrimoine. T F1 | Reportage J. Garro, J. Lacroix Nahmias, S. Deperrois.