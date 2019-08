Enquête : comment se forment les bouchons ?

Dans l'Hexagone, on se prépare à la journée la plus chargée de l'été sur les routes. La journée du samedi 3 août 2019 sera classée noire dans le sens du départ. C'est le traditionnel chassé-croisé entre les juilletistes et les aoûtiens. Pour éviter de vous retrouver dans cette situation, pourquoi ne pas essayer de comprendre comment se forme un embouteillage ? Notre équipe fluidifie le problème. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.