Enquête : des bols vraiment bretons ?

Pour beaucoup de touristes en Bretagne, l'authentique bol breton est un incontournable. Dans plusieurs boutiques, tout laisse à penser que le bol est produit localement y compris la signature à l'arrière des faïences. Le discours des vendeurs est unanime. Nous nous faisons passer pour des clients en leur demandant la provenance des bols. En réalité, seule la décoration est faite à Quimper en Bretagne à la machine. Pour voir la création des bols, il nous faudra nous rendre à plus de 1 000 km de là au Portugal. Nous sommes l'une des plus grandes usines de céramique du Portugal. Nous exportons tout ce que nous produisons", indique Alda Marques, directrice commerciale de l'entreprise "Matceramica". Dans cette usine gigantesque, 700 ouvriers travaillent à la chaîne. "Nous produisons des milliers de bols par jour, 9 000 tous produits confondus et 2 000 par jour pour les bols bretons", insinue la responsable. Dans cette entreprise, les ouvriers sont rémunérés 700 euros par mois environ, soit moins de la moitié d'un SMIC français. De quoi rendre le bol très compétitif. De retour à Quimper en Bretagne, nous le retrouvons à un prix imbattable, 8,90 euros contre 40 euros pour un bol fait manuellement par un artisan breton. Face à cette concurrence, existe-t-il toujours des bols faits en Bretagne ? Les bols bretons ne sont pas les seuls produits régionaux touchés par la délocalisation. Dans les boutiques souvenir, la grande majorité des objets est importée. Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus.