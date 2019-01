Enquête : que deviennent nos vieux diesels ?

Il y a vingt ans, les voitures diesel se vendaient par millions. De nos jours, leur impact sur l'environnement est pointé du doigt. Les plus anciennes sont progressivement bannies des grandes villes européennes et sont exportées en Afrique. Quel parcours suivent-elles avant d'arriver à destination ? Éléments de réponse avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.