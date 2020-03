Enquête exclusive : dans le secret des négociations entre hypermarchés et industriels

Chaque année, la négociation des prix dans les supermarchés font l'objet d'une bataille entre les distributeurs et les marques. Exceptionnellement, une enseigne de grande distribution nous a ouvert les portes de ses réunions ultra-secrètes. Vous comprendrez comment sont fixés les prix des produits que vous achetez. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.