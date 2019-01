Enquête : du glyphosate dans nos urines ?

Depuis le 1er janvier 2019, l'usage du glyphosate est interdit dans nos jardins. Désormais, ce pesticide ne peut plus être utilisé par les particuliers. Cela fait des années que certains dénoncent son utilisation. Des citoyens ont même décidé de tester la présence du produit dans leurs corps. Leurs analyses ont été soumises à des scientifiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.