Enquête : l’avocat star de nos assiettes

L'Hexagone est le deuxième pays importateur d'avocats au niveau mondial, la nouvelle star de nos assiettes. Sur nos étales, un dixième de ce fruit provient du Kenya, le premier pays exportateur d'Afrique. En un an, leurs ventes ont été multipliées par trois et leur économie est devenue florissante. Cette nouvelle tendance a radicalement tout changé dans cette nation.