Enquête : le label bio en question

Désormais, les produits bio sont partout dans les supermarchés. Yaourts, pâtes fraîches, ou encore champignons, un aliment sur dix affiche ce label et les ventes progressent de 20 pourcents chaque année. Cependant, seuls huit pourcents de nos fermes sont converties à l'agriculture biologique. Alors, comment expliquer cette cadence ?