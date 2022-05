Enquête : l'air pollué des montagnes

C'est un panorama majestueux, l'un des plus beaux de l'Hexagone. Mais au pied du Mont-Blanc, le tableau est moins séduisant. Pour certains habitants comme Muriel Auprince, la vallée de l'Arve n'a plus rien d'une carte postale. Des milliers de camions passent sur le viaduc à froid. Ce qui les rend davantage polluants, surtout lorsque la météo est très clémente. Depuis sa terrasse, le docteur Mallory Andriantavy-Guyon observe presque quotidiennement un voile grisâtre. Les sources de cette pollution sont bien connues de tous : l'autoroute, l'aire de régulation des poids lourds, ainsi que l'incinérateur de déchets et l'usine de graphite. Tout cela a fait l'un des endroits les plus pollués du pays. En 2017, Santé Publique France avait démontré que 85 personnes étaient décédées dans la vallée de l'Arve à cause de cet air vicié. Dans cette zone encaissée, les vents sont presque inexistants. Par conséquent, les émissions polluantes ne sont pas évacuées. Quid des mesures à l'étude pour améliorer la situation ?