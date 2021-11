Enquête : le CBD, au-dessus de tout soupçon ?

Il a le même aspect, la même odeur que la drogue mais ce n'en est pas une. Le Cannabidiol ou CBD est une molécule extraite du cannabis. Elle est tolérée en France car elle n'est pas euphorisante comme son cousin, le THC, qui vient de la même plante. C'est lui qui fait du cannabis un stupéfiant. Des distributeurs de ce genre de produits fleurissent partout dans le pays car le marché explose. 1 500 points de vente ont vu le jour en à peine trois ans. En boutique et même dans des restaurants, des milliers de produits affichent toutes les vertus pour votre bien-être. Sous forme d'huile, de friandise ou d'infusion, dans les magasins spécialisés, le CBD a ses adeptes. Le vendeur que nous avons rencontré insiste qu'il ne s'agit pas d'un médicament, mais son discours a tout de même des allures de prescription. Ses recommandations sont un peu floues. Pourtant, le produit s'invite aussi dans les supermarchés. Mais que sait-on des effets du CBD ? Nous avons fait des recherches. Des études, il en parait toutes les semaines dans le monde mais aucune ne prouve sans conteste ses bienfaits. Pour le Dr Alexandre Maciuk, pharmacologue, il est impossible d'assurer ni ses vertus ni ses dangers. La molécule n'est pas inoffensive même si les produits dans le commerce n'en contiennent que très peu. Mais certains se prétendent à des mélanges plus hasardeux. Ce bar parisien propose des cocktails alcoolisés au CBD. Contrairement aux boissons, les doses de cannabidiol ne sont pas réglementées. Ce mélange est-il risqué ? Selon le Dr Pascal Douek, fervent défenseur du cannabis médical, ces cocktails n'ont pas lieu d'être car ils sont imprévisibles. La vigilance est donc de mise même si les effets du CBD sont variables d'une personne à une autre. Sans entrave réglementaire, le marché pourrait encore prendre de l'ampleur à l'avenir. L'union des professionnels du CBD estime le marché potentiel en France à plus d'un milliard d'euros. TF1 | Reportage M. Verron, S. Humblot