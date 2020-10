Enquête : le trafic des badges d'accès aux immeubles

Des millions de nos compatriotes en emportent dans leur poche. Les pass d'immeuble, qui permettent d'ouvrir la porte d'un simple geste, sont censés être sécurisés. Mais il est aussi, dans les faits, très facile de les copier. C'est un outil devenu indispensable aux cambrioleurs. Le phénomène est très dur à enrayer et prend de l'ampleur. Les pass d'immeuble sont bien partis pour rester le Saint-Graal des cambrioleurs encore quelque temps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.