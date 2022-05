Enquête : les étranges suicides à répétition d'oligarques russes

C'est une scène de crime qui pose de nombreuses de questions. La dernière d'une inquiétante série. Le 20 avril, dans les beaux quartiers de Lloret de Mar, en Espagne, un homme est retrouvé pendu, sa famille poignardée. Sergey Protosenya, important homme d'affaires russe, ancien vice-président de Novatek, géant du gaz en Russie. Tout semble indiquer qu'il a poignardé sa femme et sa fille. La veille, à 3 500 km de là, Vladislav Avaev, ancien président de Gazprombank, lui aussi lié à l'industrie gazière, se serait suicidé après avoir tué sa femme et sa fille par armes à feu. Suicide ou assassinat déguisé ? Ces affaires rappellent d'autres morts suspectes où les renseignements russes sont soupçonnés. Et la liste ne s'arrête pas là. Le 24 mars, Vasily Melnikov, poignarde sa femme et ses deux enfants avant de se suicider. En Angleterre, Mikhail Watford est retrouvé pendu dans son garage. À Saint-Pétersbourg, deux importants cadres de Gazprom se donnent également la mort. Presque tous occupaient de très hauts postes dans le secteur de l'énergie, le cœur de l'économie russe. Serait-ce une mise en garde adressée aux hauts cadres russes ? Depuis le début de la guerre, ils sont au moins cinq avoir fui la Russie, car ils n'étaient pas d'accord avec l'intervention en Ukraine. L'un d'entre eux accuse même le Kremlin. Igor Volobuev, ancien haut cadre de Gazprom réfugié en Ukraine Impossible pour autant d'affirmer qu'il s'agit bien d'assassinat déguisé. Les enquêteurs anglais et espagnols n'ont réussi à assembler aucune preuve matérielle qui permet de remonter à un éventuel commanditaire. TF1 | Reportage M. Guiheux, T. Malandrin