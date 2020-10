Enquête : les sinistrés du Covid-19

22 ans dans l'événementiel balayé en six mois avec un chiffre d'affaires en chute de 80%. Pascal est un chef d'entreprise indépendant. Six employés sur huit sont aux chômages partiels, et lui ne se paye plus depuis le mois de mars. Il a des prestations qui se sont annulées jusqu'en novembre 2021. Le secteur de l'événementiel est l'un des plus impactés par cette crise. Mais dans le département du Loir-et-Cher où vit Pascal, il y a aussi tous ceux qui travaillent dans l'aéronautique. De nombreux sous-traitants dans plusieurs petites communes suppriment aussi des postes, ferment des sites et licencient tous leurs intérimaires. C'est le cas à Saint-Julien-de-Chédon chez Daher Aerospace. Dans cette commune de 700 habitants, 30 familles sont concernées. Les signes d'alerte sont au rouge, à commencer par l'afflux de nouveaux demandeurs du RSA. En une année, il y a eu 721 foyers de plus de bénéficiaires du RSA. Une situation qui pèse sur tous les départements. Pour faire face, le budget du Loir-et-Cher a augmenté de 10%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.