Enquête : l’immobilier va-t-il entraîner la Chine dans sa chute ?

En Chine, c'est tout le secteur de l'immobilier qui s'effondre. Partout, des milliers de constructions sont à l'arrêt. Des immeubles se retrouvent sans fenêtre, comme figés dans le temps. À Zhengzhou, dix millions d'habitants, des appartements sont vendus sur plan. Alors, quand les promoteurs ne finissent pas les travaux, les petits propriétaires se retrouvent démunis. Certains espèrent voir leur futur appartement terminé. Sans aide de l’État, un tiers des principaux promoteurs immobiliers pourraient faire défaut d'ici la fin de l'année 2022. Ensevelis sous les dettes, une trentaine d'entre eux ont dû interrompre les chantiers. Résultat, au moins 40% des acheteurs n'ont toujours pas reçu les clés de leur appartement. Des petits propriétaires à bout n'hésitent plus à descendre dans les rues, au risque de se faire arrêter. Un million d'entre eux ont même cessé de payer leurs emprunts. Les ouvriers du bâtiment, au chômage forcé et sans indemnité, sont les autres victimes de la crise. Au pied de leur chantier à l'arrêt, entassés dans des dortoirs insalubres et au confort sommaire, il leur est impossible de déserter leur poste. Ils sont coincés à des centaines de kilomètres de leur famille. À lui seul, le secteur de l'immobilier représente le quart du PIB chinois. Cette crise pourrait faire trembler toute l'économie de l'Empire du Milieu. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano.