Enquête : ces OGM que vous mangez sans le savoir

Soixante quinze pourcents de nos poules ou de nos porcs sont nourris avec des OMG importés. Nous consommons ainsi leurs viandes, leurs œufs ou leurs laits, sans le savoir. Et pour cause, cela n'est mentionné sur aucune étiquette. Il est en effet interdit de cultiver des organismes génétiquement modifiés, mais pas d'en nourrir les animaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.