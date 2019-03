Enquête : Paris débordée par ses poubelles

Paris dispose de 7 500 éboueurs et d'un budget propreté de 220 euros par habitant. Même si le volume total de déchets a baissé de 10% en quinze ans, les dépôts sauvages, eux, ont explosé de 80%. La plupart viennent de magasins qui ne respectent pas les heures de collecte et ne paient pas systématiquement pour tout ramassage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.