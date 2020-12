Enquête : pourquoi vos données personnelles valent-elles de l'or ?

Il y a actuellement 1 000 possibilités de récupérer vos données personnelles. Les cartes de fidélité avec adresse et numéro de téléphone, les formulaires d'adhésion illisibles pour un club de sport, mais aussi les sites de vente sur Internet. Vous cliquez sur un petit onglet. Immédiatement après, certaines informations sur votre portable sont aspirées par des centaines d'entreprises, spécialisées dans la collecte des données. Que se passe-t-il après? Dans un centre d'appel à Casablanca au Maroc, des opérateurs vendent des assurances, des contrats bancaires ou proposent un sondage sur un produit de beauté. Les informations personnelles qu'ils ont sur leurs clients, c'est le numéro de téléphone, le nom et le prénom, la date de naissance et l'adresse postale. Au total, ce centre d'appel achète 180 000 données personnelles chaque mois. Le marché des données personnelles est tellement lucratif que même l'Etat français en profite par le biais des cartes grises. C'est écrit noir sur blanc sur un site du gouvernement. Dans le fichier national des immatriculations de véhicule, il existe bien une licence pour réutiliser les données à des fins de prospection commerciale. Les licences commerciales rapportent au budget de l'Etat environ 5,5 millions d'euros par an. Les immatriculations, les cartes d'abonnement, les achats sur Internet...Une fois vos données personnelles capturées, quelles qu'elles soient, elles rejoignent une immense jungle numérique. Et c'est bien compliqué de remettre la main dessus, selon certains juristes. Vos données personnelles ne sont pas seulement commercialisées à votre insu, elles peuvent aussi être volées depuis votre téléphone portable.