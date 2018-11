Enquête : les prostituées, nouvelles cibles des voyous

Depuis 2016, une loi sanctionnant les clients a obligé les prostituées à une plus grande discrétion. Cet isolement les a rendues beaucoup plus vulnérables. Elles sont devenues la cible de nouveaux gangs de voleurs. Certains voyous n'ont pas hésité à assassiner l'une d'entre elles au bois de Boulogne. Ils viennent d'être mis en examen. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.