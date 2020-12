Enquête : que vaut le caviar vendu en supermarché ?

C'est toujours le symbole du luxe et de la fête, un produit d'exception. Le caviar haut de gamme s'achète autour de 10 000 euros le kilo. Mais une enseigne en propose quinze fois moins cher : 7 € la petite boîte de 10 g, soit 700 € le kilo. Alors, comment fait-elle ? Pourquoi les prix sont-ils si bas d'autant plus que ce caviar est français ? L'explication est simple : l'enseigne commande de très grande quantité. Ces prix défiant toute concurrence font bondir les spécialistes. Pour cette marque haut de gamme, élaborer un bon caviar coûte cher et demande beaucoup de temps notamment pour l'affinage qui donne son goût au caviar. Chez eux, le caviar est vendu en moyenne 5 000 € le kilo. Mais pour toucher une clientèle plus large, leur astuce est de ne pas réduire la qualité mais la quantité. Parmi les petites boîtes de la marque, celle de 15 g est vendue 35 €. Mais qu'est-ce qui différencie tous ces caviars ? Pour le comprendre, direction la Nouvelle-Aquitaine, l'une des régions productrices avec la Sologne. Dans cette ferme aquacole, le caviar est produit à la fois pour une marque haut de gamme et pour les grandes surfaces. Chez eux, les coûts de production n'ont cessé de baisser grâce notamment au recours systématique à l'échographie. Seuls les esturgeons qui contiennent des œufs sont tués. Un de ces poissons vaut parfois plusieurs milliers d'euros. Pour tous les caviars, quel que soit le prix, la chaîne de production est la même. Les œufs sont prélevés à la main, et c'est au moment du tri que se joue la différence de prix. Seuls les plus gros grains sont vendus aux restaurants gastronomiques et épiceries fines? Les autres sont destinés aux supermarchés. Le caviar le plus haut de gamme représente seulement 10% de la production. En 10 ans, le nombre d'élevages a triplé dans le monde. Ils sont aujourd'hui 300, et cette concurrence explique aussi la baisse des prix.