Enquête : qui est à l'origine des incendies ?

Ce samedi soir, l’incendie en Gironde a ravagé 7 000 hectares au total. Et il ne faiblit toujours pas. Voici où tout a commencé, les toutes premières flammes, au bord d’une route départementale. Pour le maire de Landiras, c'est un désastre. Quelques jours plus tôt, un autre incendie s’était déclaré dans cette même zone. Dans ce secteur très restreint, au moins six départs de feu sont recensés depuis le 7 juillet, dont trois sur la commune de Balizac cette semaine. Alors que l’incendie principal est tout proche, ces départs de feu réguliers inquiètent le maire du village comme les habitants. Tous ces feux naissants ont-ils une origine criminelle ? Pour celui de Landiras, qui mobilise des centaines de pompiers, c’est la piste privilégiée par le parquet de Bordeaux. Depuis le mercredi 13 juillet, les gendarmes recherchent le moindre indice, des traces d’ADN, par exemple. Une vingtaine d’enquêteurs est mobilisée. Les auditions de témoins se poursuivent. À 50 kilomètres de là, à Teste-de Buch, sur le front du second incendie, le parquet privilégie, cette fois, la piste accidentelle. En route vers la déchetterie, un véhicule thermique a pris feu à cause d’un problème électrique. L’expertise de la camionnette sera réalisée ce lundi 18 juillet dans l’après-midi. TF1 | Reportage B. Guenais, G. Vuitton