Enquête sur ces mineurs livrés à eux-même

Kylian n'a que 13 ans et il vit dans un hôtel depuis sept mois. Il n'y a personne de son âge dans l'établissement. Son cas est jugé complexe par l'Aide sociale à l'enfance, qui nous dit de ne pas pouvoir l'installer en foyer ou en famille d'accueil. Dans les Hauts-de-Seine, le deuxième département le plus riche de France, ils sont des centaines de mineurs ainsi placés à l'hôtel. Guevina a vécu des années dans plusieurs établissements depuis l'âge de 16 ans, livrée à elle-même. "À l'époque, j'étais à l'hôtel toute seule, je me débouillais. Mon éducateur ne venait pas me voir. On se sent perdu", témoigne-t-elle. Difficile de maintenir une scolarité quand on se sent si différente. "Il y a un moment de ma vie, c'était trop dur. Du coup, j'avais tout lâché. J'avais des problèmes à l'école, niveau rendez-vous parent-élève, moi, il n'y avais personne", raconte-t-elle. Guevina a vécu dans l'hôtel de Suresnes où Jess, 17 ans, un adolescent placé lui aussi a été tué au couteau par l'un de ses camarades.