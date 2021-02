Enquête sur "L214" et "Boucherie Abolition", deux associations qui militent pour la fin de l'élevage

L214 connaît une notoriété croissante depuis sa création en 2008. Ses adhérents s'infiltrent dans des abattoirs et y filment la souffrance des animaux abattus. Grâce à ces enquêtes, l'association a remporté plusieurs batailles comme la fermeture d'abattoirs ou la fin des poules pondeuses élevées en cage en 2025. Elle porte même secours à des éleveurs. Aider un éleveur, c'est inimaginable pour Boucherie Abolition. Ses militants désignent les fermes comme des camps d'extermination et les animaux comme des esclaves. Ce collectif, créé en 2016, emploie des méthodes radicales et mène des actions spectaculaires. Plusieurs membres ont été condamnés à de la prison avec sursis pour s'être infiltrés illégalement sur des exploitations afin de libérer les animaux. Chacune avec ses méthodes, ces deux associations surprennent, choquent ou convainquent dans une société en évolution. Aujourd'hui, 66% des Européennes disent avoir déjà réduit leur consommation de viande.