Enquête sur la consommation de drogues dans les soirées étudiantes

C'est une proportion inédite. Selon une étude menée sur l'addiction, 500.000 jeunes, entre 14 et 24 ans, auraient déjà consommé de la cocaïne ou de l'ecstasy. À long terme, ils s'exposent à des dommages psychologiques : dépression, anxiété, insomnie... Mais pour Louis, 21 ans, une prise aura suffi pour briser sa vie. Son père a exceptionnellement accepté de témoigner.