Enquête sur l'attaque au couteau à Villejuif : les policiers à pied d'œuvre

Les hommes du parquet antiterroriste, de la police judiciaire, les équipes de la police scientifique se sont penchés sur le square du parc de Villejuif. Ils se sont ensuite attardés plus largement au tunnel, qui marque la délimitation entre les communes de Villejuif et de L'Haÿ-les-Roses. Les enquêteurs sont parvenus très rapidement à identifier l'assaillant. Ce qui a permis la perquisition à son domicile à Paris dans le XIVe arrondissement et l'arrestation des membres de sa famille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.