Enquête sur le protoxyde d'azote, cette nouvelle drogue qui inquiète les maires

Devenu un nouveau jeu des jeunes, ce gaz hilarant inquiète les autorités. Le protoxyde d'azote, présent dans les siphons des crèmes chantilly, rend fou les adolescents. Mais il peut causer de graves dégâts neurologiques, et laisser des séquelles irréversibles. Deux maires du Nord du territoire ont décidé d'en interdire la vente aux mineurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.