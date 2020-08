Enquête sur le super pouvoir des douanes

C'est l'un des effets collatéraux et pour le moins négatifs du déconfinement, les trafics en tous genres explosent. À l'arrêt pendant deux mois, ils ont repris sur les chapeaux de roues. De quoi donner beaucoup de travail cet été aux douaniers. Sur la route, dans les aéroports, en mer... Nous avons mené l'enquête aux côtés des traqueurs des trafics. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.