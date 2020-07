Enquête sur le trafic de tabac à chicha sur internet

Les buralistes vendent de moins en moins de tabac à chicha. Ils observent ce phénomène depuis quelques années. Et pour cause, il est deux à trois fois moins cher sur Internet. Une vente strictement interdite puisqu'elle priverait à l'État français 250 millions d'euros de taxes chaque année. Les trafiquants fournissent pourtant les particuliers, mais aussi de nombreux bars. Nous avons mené l'enquête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.