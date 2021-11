Enquête sur les dessous de l'ascension de Doctolib

Doctolib est passé de 40 à 60 millions d'utilisateurs par mois, de 1 200 à 2 000 salariés. Et le nombre de ses clients a plus que doublé. En tout, 300 000 professionnels de santé l'utilisent, car c'est bien d'eux que la plateforme tire ses revenus. Partout en France, des consultants passent leur temps dans des cabinets médicaux. Doctolib est devenu incontournable et certains médecins le déplorent aujourd'hui. Pourtant, beaucoup de médecins ne souhaitent pas l'utiliser, redoutant de confier à la plateforme les données de santé de leurs patients. Me Juliette Alibert a travaillé sur plusieurs recours déposés contre l'entreprise par des associations. Cette avocate estime que ces informations ne sont pas assez protégées. À partir d'une page de rendez-vous, elle nous a montré qu'un simple clic permet de révéler toutes les données générées par le site. Selon l'avocate, Doctolib pourrait donc y avoir accès. Selon cette avocate, c'est d'autant plus dramatique que la plateforme fait appel à un hébergeur d'Amazon pour stocker ses données. Le géant Américain pourrait aussi y avoir accès, mais n'est pas soumis aux règles européennes qui les protègent. Doctolib nie en bloc pouvoir lire les données des patients. Et sur le choix d'Amazon, le discours du directeur général Arthur Thirion est bien rodé. Découvrez-le dans la vidéo associée à ce descriptif.