Enquête sur les détectives de l'ADN

Il y a un an, Sophie ignorait encore l'existence de son petit frère Benjamin. Ils ne se sont rencontrés qu'en juin dernier. Elle fut abandonnée par sa mère un soir de décembre 1976 à trois mois sur le palier d'un cabinet médical à Paris. En partant de zéro, elle tenta de retracer son histoire. Seule, avec ses petits moyens, sa page sur les réseaux sociaux, elle ne parvenait à rien jusqu'à ce qu'un détective ADN, Fabrice Brault, directeur de l'Agence FBI (Fabrice Brault Investigations), entre en contact avec elle, et retrouve son père biologique aujourd'hui disparu et neuf demi-frères et sœurs. "Quand même connaître son histoire, sa date d'anniversaire, ses origines, c'est pour moi la base. On est un peu comme une plante. Une plante sans racines, elle ne survit pas", dit-elle. Mais sa quête n'est pas terminée, elle cherche à présent toute information qui pourrait l'aider à retrouver sa mère. Pour ce faire, elle continue à travailler avec ce détective spécialisé dans les questions de généalogie et de génétique. Chaque année, 150 000 Français ont recours à ces tests. Pourtant, la France et la Pologne sont les deux seuls pays européens à les interdire. Interdit, mais contournable en passant par l'étranger. Généralement, un peu de salive est prélevée dans un tube. Le laboratoire analyse ensuite l'échantillon, puis envoie les résultats à la personne. Le coût moins de 100 euros. C'est là que le détective ADN entre en jeu. Une profession nouvelle, dont les effectifs en France se comptent sur les doigts de la main. Leur rôle, d'abord décrypter ces résultats. Ensuite, lancer l'enquête et reconstituer votre arbre généalogique. Enfin, chercher et contacter votre famille retrouvée. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.