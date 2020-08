Enquête sur les mystérieuses mutilations de chevaux

Partout dans l'Hexagone, chevaux, ânes et poneys ont été la cible d'une vingtaine d'attaques depuis le début de l'année. On en a enregistré une dizaine rien que ce mois d'août. Ces meurtres ou des mutilations sont perpétrés la nuit, avec souvent des détails cruels, une oreille coupée ou les yeux arrachés. Dans ces crimes, un point interroge particulièrement. Que signifient les nombreuses mutilations aux oreilles et aux yeux ?