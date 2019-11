Enquête sur les repas dans les cantines scolaires

Depuis début novembre, les cantines scolaires françaises doivent proposer un repas végétarien aux élèves, chaque semaine. Cette nouvelle mesure implique plus de légumes. Mais de nombreuses écoles ont renoncé depuis longtemps à les acheter et à les préparer elles-mêmes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2029 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.