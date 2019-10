Enquête sur les trains fantômes de la SNCF

À la gare de Busseau-sur-Creuse, il n'y a pas d'heure de pointe, les quais sont déserts et le guichet à l'abandon. La Cour des comptes épingle toute la ligne allant de Busseau-sur-Creuse à Felletin. Quatre arrêts dont un dans une région entièrement désaffectée. Pourquoi ces lignes fantômes sont-elles maintenues, envers et contre tout ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.