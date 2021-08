Enquête : tout est bon dans le saucisson ?

Vedette des apéros l'été, le saucisson rappelle l'enfance pour certains. Pour d'autres, ça se marie avec tout. Il en existe pour tous les goûts et de toutes les formes. Dans les supermarchés, les prix varient de 13 à 21 euros le kilo. Grand cru, pur porc, traditionnel, comment faire son choix ? Chez Emmanuel Chavassieux, artisan charcutier connu pour la qualité de ses produits, la recette est simple : du jambon, 12% de lard, du sel, du poivre et aucun conservateur. On le met ensuite dans du boyau, la peau du saucisson. Dans son établissement, il est naturel. Mais la majorité des industriels utilisent du boyau à base de collagène ou de plastique. Moins chers et résistants, ils ne sont pas dangereux pour la santé. Le saucisson est ensuite vendu à 7,20 euros, soit 32 euros le kilo. C'est deux à trois fois plus cher que dans les supermarchés. Alors, peut-on quand même trouver des produits de grande qualité en grande surface ? Pour Melyssa Chedri, diététicienne et nutritionniste à Lyon, la réponse est clairement oui. Mais il faut se méfier des emballages trop alléchants et bien lire les étiquettes. La réponse dans le reportage ci-dessus.