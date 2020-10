Enseignant assassiné à Conflans-Sainte-Honorine : le récit de l'attaque

Samuel Patty était en vacances depuis quelques instants à peine. Il venait de quitter son lieu de travail, le collège de Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Il était à pied dans une rue, en chemin vers son domicile lorsqu'il est assassiné. À 17h11, son corps, décapité ainsi qu'un long couteau ensanglanté sont découverts par des policiers municipaux. Ces derniers donnent le signalement de l'assaillant en fuite dans un quartier pavillonnaire. Quelques centaines de mètres plus loin, l'homme tombe nez à nez avec un équipage de la BAC. La scène est filmée par un riverain. Mais l'assaillant ignore les sommations et fonce vers les forces de l'ordre. Il leur tire dessus, avec ce qui ses revelera être un pistolet à Bille et un poignard dans l'autre main. Les policiers ont riposté. Son décès est prononcé quelques minutes plus tard. Les riverains osent alors enfin sortir de chez eux. Les collégiens et leurs parents étaient bouleversés. Le professeur, Emmanuel Macron lui rend hommage à son tour vers 22h. Il évoque un attentat terroriste islamiste.