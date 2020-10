Enseignant décapité à Conflans-Sainte-Honorine : le profil de l'assaillant

Un enseignant a été retrouvé décapité en pleine rue à proximité de son collège vendredi en fin de journée. Son agresseur a été abattu par la police. Il s'agissait d'un jeune Tchétchène de 18 ans qui avait obtenu en mars dernier un titre de séjour dans l'Hexagone. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Dix personnes sont toujours placées en garde à vue dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure. Né à Moscou mais d'origine tchétchène, l'auteur des faits s'appelle Abdoulakh Anzorov. Il avait obtenu sa carte de séjour en mars, et bénéficie d'un statut de réfugié. Le jeune homme vivait à Evreux dans l'Eure. S'il n'a jamais été condamné, il était connu pour des affaires de dégradation de bien public et de violence en réunion. Totalement inconnu des services de renseignement, les premiers éléments de l'enquête ne laissent pourtant aucune place au doute, il s'agit bien d'une attaque terroriste. "L'exploitation de son téléphone saisi à proximité de son corps a permis de retrouver dans le bloc-note le texte de la revendication, enregistré à 12h17, ainsi que la photographie de la victime décédée horodatée à 16h57", a évoqué ce vendredi Jean-François Ricard, procureur général au parquet national antiterroriste (PNAT). Dès vendredi soir, les policiers ont perquisitionné son domicile. Aucun signe d'allégeance n'a été retrouvé et rien ne permet pour le moment d'indiquer qu'il serait parti en Syrie. C'est la piste de l'autoradicalisation qui est privilégiée par les enquêteurs. "On est typiquement face à des individus qui relayent une propagande qui, elle, s'active et s'exprime à l'étranger, qui vient de groupes terroristes...", a martelé Jean-Charles Brisard, président du Centre d'analyse du terrorisme (CAT). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.