Enseignant décapité à Conflans-Sainte-Honorine : retour sur dix jours de tensions

Le 5 octobre dernier, Samuel Paty a abordé le programme d'éducation morale et civique avec sa classe de quatrième. Ses élèves ont assisté à ce cours consacré aux attentats de Charlie Hebdo. Le professeur d'histoire de collège a proposé aux élèves qui le souhaitaient de quitter la classe et a montré deux caricatures de l'hebdomadaire satirique, l'une représente le prophète dénudé. Ayant été choquée, une collégienne s'était plainte auprès de la conseillère principale d'éducation. Deux jours plus tard, son père a tenté de mobiliser les parents sur les réseaux sociaux. Il s'est exprimé dans une vidéo amateur, avec à ses côtés un militant islamiste. Le parent d'élève a déposé une plainte auprès du commissariat de Conflans-Sainte-Honorine pour diffusion d'image pornographique. Quatre jours plus tard, le 12 octobre, Samuel Paty a été entendu. À son tour, il a porté plainte pour diffamation, et continue de recevoir des menaces jusqu'à vendredi soir. Le père de famille et celui qui l'accompagnait dans la vidéo sont placés en garde à vue actuellement.